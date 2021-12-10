Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 376 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|92.624.000.000
|1,53
|Ereğli Demir Çelik
|92.050.000.000
|1,77
|Ford Otosan
|90.534.780.000
|10,05
|Koç Holding
|84.343.969.143
|1,53
|İskenderun Demir Çelik
|66.468.000.000
|2,30
|ASELSAN
|56.726.400.000
|2,75
|SASA Polyester
|53.334.400.000
|13,22
|Garanti BBVA
|49.560.000.000
|0,70
|Şişe Cam
|47.694.242.855
|1,77
|BİM Mağazalar
|46.693.680.000
|6,95
|Tofaş Oto Fabrikası
|45.825.000.000
|9,16
|Turkcell
|43.780.000.000
|2,00
|Tüpraş
|43.047.060.480
|3,18
|Akbank
|37.596.000.000
|0,54
|Türk Telekom
|36.785.000.000
|2,41
|İş Bankası (C)
|34.424.770.500
|0,46
|Arçelik
|33.853.983.071
|2,29
|Türk Hava Yolları
|31.050.000.000
|0,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.071.502.571
|0,54
|Sabancı Holding
|29.279.796.410
|0,65
Kaynak: AA
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