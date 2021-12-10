Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 376 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 92.624.000.000 1,53 Ereğli Demir Çelik 92.050.000.000 1,77 Ford Otosan 90.534.780.000 10,05 Koç Holding 84.343.969.143 1,53 İskenderun Demir Çelik 66.468.000.000 2,30 ASELSAN 56.726.400.000 2,75 SASA Polyester 53.334.400.000 13,22 Garanti BBVA 49.560.000.000 0,70 Şişe Cam 47.694.242.855 1,77 BİM Mağazalar 46.693.680.000 6,95 Tofaş Oto Fabrikası 45.825.000.000 9,16 Turkcell 43.780.000.000 2,00 Tüpraş 43.047.060.480 3,18 Akbank 37.596.000.000 0,54 Türk Telekom 36.785.000.000 2,41 İş Bankası (C) 34.424.770.500 0,46 Arçelik 33.853.983.071 2,29 Türk Hava Yolları 31.050.000.000 0,54 Yapı ve Kredi Bankası 30.071.502.571 0,54 Sabancı Holding 29.279.796.410 0,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?

Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak

Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır

Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı

Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde