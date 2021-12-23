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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23.12.2021 18:44
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 111 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 111 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik92.330.000.0001,77
Enka İnşaat81.200.000.0001,34
Ford Otosan77.902.020.0008,65
Koç Holding69.838.632.2971,26
İskenderun Demir Çelik60.610.000.0002,10
Garanti Bankası49.308.000.0000,70
SASA Polyester48.473.600.00012,01
ASELSAN45.212.400.0002,19
Turkcell40.964.000.0001,87
Akbank39.624.000.0000,56
Şişe Cam39.484.829.1841,46
BİM Mağazalar38.860.800.0005,78
Türk Telekom36.330.000.0002,38
Tüpraş35.784.903.6802,64
İş Bankası (C)34.829.767.8000,47
Arçelik33.029.594.6602,23
Tofaş Oto Fabrikası32.525.000.0006,50
Yapı ve Kredi Bankası30.240.443.5970,54
Türk Hava Yolları26.509.800.0000,46
Sabancı Holding26.321.210.7100,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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