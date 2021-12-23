Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 111 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|92.330.000.000
|1,77
|Enka İnşaat
|81.200.000.000
|1,34
|Ford Otosan
|77.902.020.000
|8,65
|Koç Holding
|69.838.632.297
|1,26
|İskenderun Demir Çelik
|60.610.000.000
|2,10
|Garanti Bankası
|49.308.000.000
|0,70
|SASA Polyester
|48.473.600.000
|12,01
|ASELSAN
|45.212.400.000
|2,19
|Turkcell
|40.964.000.000
|1,87
|Akbank
|39.624.000.000
|0,56
|Şişe Cam
|39.484.829.184
|1,46
|BİM Mağazalar
|38.860.800.000
|5,78
|Türk Telekom
|36.330.000.000
|2,38
|Tüpraş
|35.784.903.680
|2,64
|İş Bankası (C)
|34.829.767.800
|0,47
|Arçelik
|33.029.594.660
|2,23
|Tofaş Oto Fabrikası
|32.525.000.000
|6,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.240.443.597
|0,54
|Türk Hava Yolları
|26.509.800.000
|0,46
|Sabancı Holding
|26.321.210.710
|0,59
Kaynak: AA
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