Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|98.560.000.000
|1,89
|Enka İnşaat
|84.336.000.000
|1,39
|Ford Otosan
|83.551.671.000
|9,28
|Koç Holding
|71.968.786.659
|1,30
|İskenderun Demir Çelik
|67.396.000.000
|2,33
|SASA Polyester
|59.192.000.000
|14,67
|ASELSAN
|47.606.400.000
|2,31
|Garanti Bankası
|47.334.000.000
|0,67
|Şişe Cam
|40.985.804.072
|1,52
|Turkcell
|40.612.000.000
|1,85
|Tüpraş
|38.664.724.480
|2,86
|Tofaş Oto Fabrikası
|37.850.000.000
|7,57
|Akbank
|37.440.000.000
|0,53
|Bim Mağazalar
|37.221.360.000
|5,54
|Türk Telekom
|33.705.000.000
|2,21
|Arçelik
|32.705.245.122
|2,21
|İş Bankası (C)
|32.354.784.300
|0,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.551.033.340
|0,51
|Türk Hava Yolları
|27.627.600.000
|0,48
|Sabancı Holding
|26.994.544.007
|0,60
Kaynak: AA
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