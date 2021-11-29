Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,88 1,95 -3,59 Migros Ticaret 43,00 44,00 -2,27 Aksa Enerji 8,88 9,08 -2,20 Odaş Elektrik 1,52 1,54 -1,30 İş Bankası (C) 6,63 6,70 -1,04 Global Yatırım Holding 2,04 2,06 -0,97 Koza Madencilik 18,94 19,09 -0,79 İş Yatırım Menkul Değerler 19,68 19,83 -0,76 Yapı ve Kredi Bankası 3,17 3,19 -0,63 Alarko Holding 11,04 11,10 -0,54 Vakıflar Bankası 3,76 3,78 -0,53 Kartonsan 61,00 61,30 -0,49 Garanti Bankası 11,40 11,44 -0,35 Enka İnşaat 15,36 15,41 -0,32 Aydem Enerji 6,58 6,60 -0,30 İş Finansal Kiralama 3,30 3,31 -0,30 Halkbank 4,87 4,88 -0,20 Akbank 6,60 6,61 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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