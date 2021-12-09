Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 4,54 4,70 -3,40 İş GMYO 2,59 2,68 -3,36 Netaş Telekomünikasyon 20,66 21,02 -1,71 BİM Mağazalar 74,85 76,15 -1,71 Ege Endüstri 1.942,60 1.975,00 -1,64 Turkcell 20,28 20,60 -1,55 Coca Cola İçecek 96,00 97,50 -1,54 Erbosan 143,00 145,20 -1,52 İndeks Bilgisayar 8,17 8,29 -1,45 Şok Marketler Ticaret 15,03 15,24 -1,38 Türkiye Sigorta 5,82 5,90 -1,36 Selçuk Ecza Deposu 11,85 12,00 -1,25 Kartonsan 64,80 65,60 -1,22 Doğan Holding 3,46 3,50 -1,14 Kordsa Teknik Tekstil 37,38 37,80 -1,11 Türk İlaç Serum 12,48 12,62 -1,11 Otokar 421,30 426,00 -1,10 Hektaş 14,61 14,76 -1,02 Koza Madencilik 21,48 21,70 -1,01 Garanti Bankası 11,86 11,98 -1,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kızını döven damadına tokat atan adam, dünürü tarafından öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi

Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı

Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi

İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı

Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?