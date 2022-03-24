Borsada gong Smart Enerji için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da Smart Enerji'nin halka arzı için gong töreni düzenlendi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninde yaptığı konuşmada, sunduğu mühendislik ve projelendirme hizmetleri ile hem yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren hem de ihracat yoluyla Türkiye'ye döviz girişi sağlayan bu kıymetli şirketi aralarında görmekten çok mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ergun, şunları kaydetti:

"Değişen iklim koşulları ve enerji tedarikinde artan risklerle birlikte yenilenebilir enerjinin önemi gittikçe artmaya devam ederken, hem çevremizi korumak hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak açısından yenilenebilir enerji şirketlerimizi Borsamızda görmeyi çok değerli buluyorum. Bu kıymetli şirketimizin, yatırımcılarımızdan aldığı destekle dünya çapında rekabet eder hale gelmesi açısından bu halka arzı çok önemli buluyorum.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, yaklaşık 535 milyon TL halka arz tutarı ile 102 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri'ne Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."