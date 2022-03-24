Borsada gong Smart Enerji için çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsada gong Smart Enerji için çaldı

24.03.2022 11:41
Borsada gong Smart Enerji için çaldı

Borsa İstanbul'da Smart Enerji'nin halka arzı için gong töreni düzenlendi.

Borsa İstanbul'da Smart Enerji'nin halka arzı için gong töreni düzenlendi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninde yaptığı konuşmada, sunduğu mühendislik ve projelendirme hizmetleri ile hem yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren hem de ihracat yoluyla Türkiye'ye döviz girişi sağlayan bu kıymetli şirketi aralarında görmekten çok mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ergun, şunları kaydetti:

"Değişen iklim koşulları ve enerji tedarikinde artan risklerle birlikte yenilenebilir enerjinin önemi gittikçe artmaya devam ederken, hem çevremizi korumak hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak açısından yenilenebilir enerji şirketlerimizi Borsamızda görmeyi çok değerli buluyorum. Bu kıymetli şirketimizin, yatırımcılarımızdan aldığı destekle dünya çapında rekabet eder hale gelmesi açısından bu halka arzı çok önemli buluyorum.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, yaklaşık 535 milyon TL halka arz tutarı ile 102 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri'ne Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

YORUMLAR
500
Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı Antarktika'dan Erzurum'a getirilen numuneler laboratuvarda inceleniyor Antarktika'dan Erzurum'a getirilen numuneler laboratuvarda inceleniyor

Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul, İhracat, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada gong Smart Enerji için çaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:49:53. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada gong Smart Enerji için çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement