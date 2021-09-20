Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.507.050.650
|Garanti Bankası
|1.283.323.498
|Yapı ve Kredi Bankası
|542.034.832
|Ereğli Demir Çelik
|523.252.655
|Şişe Cam
|495.906.688
|Tüpraş
|481.911.060
|Kardemir (D)
|434.351.782
|Petkim
|351.118.972
|Pegasus
|304.135.859
|Akbank
|299.325.258
|Koza Altın
|265.184.717
|Arçelik
|259.293.297
|Koç Holding
|255.789.761
|İş Bankası (C)
|236.534.120
|Emlak Konut GMYO
|235.276.173
|Torunlar GMYO
|192.528.682
|ASELSAN
|170.672.389
|Koza Madencilik
|166.685.721
|SASA Polyester
|152.900.639
|TAV Havalimanları
|146.524.014
Kaynak: AA
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