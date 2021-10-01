Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.519.084.379 Türk Hava Yolları 1.365.239.344 Şişe Cam 950.601.210 Yapı ve Kredi Bankası 638.770.152 Tüpraş 474.345.852 Kardemir (D) 440.983.625 Ereğli Demir Çelik 438.884.514 Biotrend Çevre ve Enerji 316.126.783 Akbank 307.797.487 ASELSAN 304.864.692 Petkim 264.171.114 Sabancı Holding 232.002.819 SASA Polyester 229.693.732 Türk Telekom 220.025.809 Ford Otosan 214.228.906 İş Bankası (C) 183.621.190 Koza Altın 180.621.626 Arçelik 180.375.575 Odaş Elektrik 160.503.535 Koç Holding 155.267.694 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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