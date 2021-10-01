Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.519.084.379
|Türk Hava Yolları
|1.365.239.344
|Şişe Cam
|950.601.210
|Yapı ve Kredi Bankası
|638.770.152
|Tüpraş
|474.345.852
|Kardemir (D)
|440.983.625
|Ereğli Demir Çelik
|438.884.514
|Biotrend Çevre ve Enerji
|316.126.783
|Akbank
|307.797.487
|ASELSAN
|304.864.692
|Petkim
|264.171.114
|Sabancı Holding
|232.002.819
|SASA Polyester
|229.693.732
|Türk Telekom
|220.025.809
|Ford Otosan
|214.228.906
|İş Bankası (C)
|183.621.190
|Koza Altın
|180.621.626
|Arçelik
|180.375.575
|Odaş Elektrik
|160.503.535
|Koç Holding
|155.267.694
Kaynak: AA
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