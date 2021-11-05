Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.815.166.063
|Garanti Bankası
|3.147.808.716
|Tüpraş
|995.667.212
|Yapı ve Kredi Bankası
|930.463.291
|Akbank
|770.417.377
|Kardemir (D)
|765.519.790
|ASELSAN
|753.605.047
|Emlak Konut GMYO
|593.763.374
|Ereğli Demir Çelik
|573.070.309
|Pegasus
|523.661.219
|İş Bankası (C)
|523.492.706
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|514.428.855
|Petkim
|419.584.662
|Gübre Fabrikaları
|398.009.837
|Koza Altın
|379.225.917
|Sabancı Holding
|377.538.576
|Koç Holding
|374.746.158
|Vakıflar Bankası
|362.273.271
|Turkcell
|357.376.076
|Şişe Cam
|335.666.025
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi