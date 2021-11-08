Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.155.339.756
|Türk Hava Yolları
|3.101.078.500
|Petkim
|2.524.718.286
|ASELSAN
|986.091.658
|Kardemir (D)
|972.719.570
|İş Bankası (C)
|922.030.491
|Ereğli Demir Çelik
|854.375.714
|Şişe Cam
|849.120.153
|Yapı ve Kredi Bankası
|654.372.895
|Tüpraş
|641.940.074
|Pegasus
|637.547.031
|Akbank
|608.257.068
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|518.189.432
|Koç Holding
|516.514.436
|Koza Altın
|494.133.296
|SASA Polyester
|420.244.139
|Ford Otosan
|380.488.469
|Bim Mağazalar
|363.776.244
|Vakıflar Bankası
|322.352.779
|TAV Havalimanları
|311.155.372
Kaynak: AA
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