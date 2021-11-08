Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.155.339.756 Türk Hava Yolları 3.101.078.500 Petkim 2.524.718.286 ASELSAN 986.091.658 Kardemir (D) 972.719.570 İş Bankası (C) 922.030.491 Ereğli Demir Çelik 854.375.714 Şişe Cam 849.120.153 Yapı ve Kredi Bankası 654.372.895 Tüpraş 641.940.074 Pegasus 637.547.031 Akbank 608.257.068 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 518.189.432 Koç Holding 516.514.436 Koza Altın 494.133.296 SASA Polyester 420.244.139 Ford Otosan 380.488.469 Bim Mağazalar 363.776.244 Vakıflar Bankası 322.352.779 TAV Havalimanları 311.155.372 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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