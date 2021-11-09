Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 5.366.206.707 Garanti Bankası 3.437.261.871 Türk Hava Yolları 2.975.100.765 Şişe Cam 2.021.843.970 SASA Polyester 1.473.356.596 Yapı ve Kredi Bankası 1.423.150.971 Ereğli Demir Çelik 1.245.824.436 Kardemir (D) 1.094.647.627 ASELSAN 1.050.947.322 Tüpraş 929.860.644 Akbank 768.847.276 İş Bankası (C) 764.161.588 Koç Holding 715.247.413 Emlak Konut GMYO 650.139.663 Bim Mağazalar 616.621.279 Koza Altın 602.520.112 Odaş Elektrik 568.927.810 Ford Otosan 565.832.839 Pegasus 455.074.713 Sabancı Holding 400.749.216 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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