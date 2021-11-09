Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|5.366.206.707
|Garanti Bankası
|3.437.261.871
|Türk Hava Yolları
|2.975.100.765
|Şişe Cam
|2.021.843.970
|SASA Polyester
|1.473.356.596
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.423.150.971
|Ereğli Demir Çelik
|1.245.824.436
|Kardemir (D)
|1.094.647.627
|ASELSAN
|1.050.947.322
|Tüpraş
|929.860.644
|Akbank
|768.847.276
|İş Bankası (C)
|764.161.588
|Koç Holding
|715.247.413
|Emlak Konut GMYO
|650.139.663
|Bim Mağazalar
|616.621.279
|Koza Altın
|602.520.112
|Odaş Elektrik
|568.927.810
|Ford Otosan
|565.832.839
|Pegasus
|455.074.713
|Sabancı Holding
|400.749.216
Kaynak: AA
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