Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.615.134.881 Petkim 2.149.010.016 Kardemir (D) 1.513.131.329 Şişe Cam 1.393.978.139 Akbank 1.198.742.993 Halkbank 1.174.425.540 SASA Polyester 1.170.637.706 Tüpraş 1.169.150.291 ASELSAN 1.153.469.664 Koç Holding 1.141.427.180 Ereğli Demir Çelik 983.534.194 Yapı ve Kredi Bankası 943.648.003 İş Bankası (C) 922.684.375 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 891.412.939 Koza Altın 801.821.691 Sabancı Holding 792.672.566 Vakıflar Bankası 752.278.122 Şekerbank 652.373.011 Emlak Konut GMYO 641.575.122 Ford Otosan 585.659.771 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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