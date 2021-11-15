Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.615.134.881
|Petkim
|2.149.010.016
|Kardemir (D)
|1.513.131.329
|Şişe Cam
|1.393.978.139
|Akbank
|1.198.742.993
|Halkbank
|1.174.425.540
|SASA Polyester
|1.170.637.706
|Tüpraş
|1.169.150.291
|ASELSAN
|1.153.469.664
|Koç Holding
|1.141.427.180
|Ereğli Demir Çelik
|983.534.194
|Yapı ve Kredi Bankası
|943.648.003
|İş Bankası (C)
|922.684.375
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|891.412.939
|Koza Altın
|801.821.691
|Sabancı Holding
|792.672.566
|Vakıflar Bankası
|752.278.122
|Şekerbank
|652.373.011
|Emlak Konut GMYO
|641.575.122
|Ford Otosan
|585.659.771
Kaynak: AA
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