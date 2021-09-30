Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.437
|0,35
|BIST ANKARA
|2.101
|1,39
|BIST ANTALYA
|2.294
|0,98
|BIST BALIKESİR
|1.874
|-0,09
|BIST BURSA
|3.721
|2,54
|BIST DENIZLI
|1.853
|-0,55
|BIST ISTANBUL
|1.554
|0,86
|BIST IZMIR
|3.355
|0,04
|BIST KAYSERI
|10.614
|1,81
|BIST KOCAELI
|3.898
|1,85
|BIST KONYA
|2.266
|-0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|9.346
|1,11
|BIST AYDIN
|1.157
|-0,27
|BIST MANISA
|1.387
|-4,76
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi