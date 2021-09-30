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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

30.09.2021 18:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4370,35BIST ANKARA2.1011,39BIST ANTALYA2.2940,98BIST BALIKESİR1.874-0,09BIST BURSA3.7212,54BIST DENIZLI1.853-0,55BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.4370,35
BIST ANKARA2.1011,39
BIST ANTALYA2.2940,98
BIST BALIKESİR1.874-0,09
BIST BURSA3.7212,54
BIST DENIZLI1.853-0,55
BIST ISTANBUL1.5540,86
BIST IZMIR3.3550,04
BIST KAYSERI10.6141,81
BIST KOCAELI3.8981,85
BIST KONYA2.266-0,77
BIST TEKIRDAĞ9.3461,11
BIST AYDIN1.157-0,27
BIST MANISA1.387-4,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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