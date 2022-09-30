BOTAŞ'tan doğal gaz toptan satış fiyat tarifesinde değişiklik - Son Dakika
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BOTAŞ'tan doğal gaz toptan satış fiyat tarifesinde değişiklik

30.09.2022 09:18
BOTAŞ'tan doğal gaz toptan satış fiyat tarifesinde değişiklik

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğal gaz satış fiyatlarında, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatının baz alınmaya...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğal gaz satış fiyatlarında, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatının baz alınmaya başlanacağını belirtti.

Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yeni fiyat mekanizması ile doğal gaz kullanıcılarına piyasa tabanlı, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir fiyat yapısı sunulması amaçlanıyor.

Buna göre, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı ekim ayı doğal gaz toptan satış tarifesinde belirtilen müşteri gruplarının doğal gaz satış fiyatlarında, EPİAŞ tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatı baz alınmaya başlanacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ'tan doğal gaz toptan satış fiyat tarifesinde değişiklik - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOTAŞ'tan doğal gaz toptan satış fiyat tarifesinde değişiklik - Son Dakika
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