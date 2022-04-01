Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL - Son Dakika

Son yıllarda artan et maliyeti ve düşen alım gücü karşısında esnaflar alternatif çözümler arıyor. Son olarak İstanbul Bakırköy'de 28 yıllık esnaf Muharrem Bayram, içinde domates, salata ve soğan olan dürüm satmaya başladı. Bayram, boş dürüm ve ayran menüsünün fiyatını 10 lira olarak belirledi.

"AMACIMIZ ÖĞRENCİYİ DOYURMAK"

Halk TV'ye konuşan Bayram, "Burada yaklaşık 10 bine yakın öğrenci var. Öğrenci alamıyor. 25 lira veremiyor dürüme. Hatta biz 20 lira yaptık, iki öğrenci bir dürüm alıp bölüşüyor. İnsanlar doymayınca böyle bir şey yaptık. Amacımız öğrenciyi doyurmak. Üzülerek böyle bir şey yapıyoruz." şeklinde konuştu.