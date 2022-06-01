BOTAŞ'tan zam açıklaması - Son Dakika
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BOTAŞ'tan zam açıklaması

01.06.2022 10:29
BOTAŞ'tan zam açıklaması

BOTAŞ, 1 Haziran'dan itibaren doğal gaza sanayide yüzde 10.23 ve konutlarda yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza da yüzde 16.28 zam yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ, 1 Haziran'dan itibaren doğal gaza sanayide yüzde 10.23 ve konutlarda yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza da yüzde 16.28 zam yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. 2021 yılı başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden kusursuz fırtınanın etkisi ile tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 01 Haziran 2022 tarihi itibarı ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 1 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16,28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 oranında artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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