Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, zeytin fiyatlarını üreticinin zararı olarak eleştirdi

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, zeytin fiyatlarına tepki göstererek üreticinin mevcut fiyatlarla zarar ettiğini söyledi. Kendisinin de bir çiftçi ve üretici olduğunu hatırlatan Başkan Özel, "Çiftçimizin bir yıllık emeği, bir bardak çay parasına satılamaz. Çiftçimizin alın terinin yok sayılmasına sessiz kalmayacağım" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, zeytin hasadının sürdüğü dönemde üreticinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek mevcut zeytin fiyatlarına tepki gösterdi. Çiftçinin bir yıl boyunca bahçesinde çalıştığını, gübresinden ilacına, işçiliğinden bakımına kadar birçok masrafla karşı karşıya kaldığını belirten Özel, hasat döneminde üreticinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı. Üreticinin hasat zamanı elde edeceği gelirle borçlarını ödemeyi ve ailesinin geçimini sağlamayı beklediğini ifade eden Başkan Özel, "Çiftçimiz yıl boyunca emek veriyor, masraf ediyor, alın teri döküyor. Hasat zamanı ürününden kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı, evini geçindirmeyi bekliyor. Ama bugün 'Bir bardak çay fiyatına zeytinini alırım' demek, çiftçiye yapılan haksızlıktır" dedi. Mevcut fiyatların üreticinin maliyetlerini dahi karşılamakta yetersiz kaldığını dile getiren Özel, sorunun yalnızca bu yılın hasadıyla sınırlı olmadığını belirtti. Başkan Özel; "Bugünkü zeytin fiyatlarıyla üreticimizin evine bir lokma ekmek girmesi bir yana, çiftçimiz zarar ediyor. Bu yıl yaşanan zarar, önümüzdeki yıllarda hem zeytin hem de zeytinyağı üretimini ve üretimin devamlılığını tehlikeye atar. Bunun telafisi kolay olmaz" ifadelerini kullandı.

"Gerekirse zeytin toplamaya ara vermeyi de değerlendirmeliyiz"

Üreticinin zararına ürün satmak zorunda bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Özel, fiyatların üreticinin emeğini ve maliyetlerini karşılayacak seviyeye yükseltilmesi çağrısında bulundu. Özel, "Üreticimize emeğini ve masrafını karşılayan bir fiyat verilmelidir. Fiyatlar yükselmezse, zararına ürün satmamak için gerekirse zeytin toplamaya ara vermeyi de değerlendirmeliyiz" dedi. Kendisinin de üretimin içinden gelen bir çiftçi olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Galip Özel, "Bir çiftçi, bir üretici ve belediye başkanı olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayım. Çiftçimizin alın terinin yok sayılmasına sessiz kalmayacağım. Emeğinin karşılığını alması için sesimi yükseltmeye devam edeceğim" dedi.