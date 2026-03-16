Brent Petrol Fiyatı 104,61 Dolar

16.03.2026 09:47
Brent petrol varil fiyatı, jeopolitik gerilim ve üretim kesintileri nedeniyle 104,61 dolara yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 104,61 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 103,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,14 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artışla 104,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin arz endişelerini artırması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaları için çok sayıda ülkeye çağrıda bulunduğunu söyleyen Trump, birkaç ülkenin yardımcı olmayı kabul ettiğini bildirdi.

Avustralya ve Japonya ise Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planları olmadığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan haber kanalı CBS'ye verdiği röportajda, İran'ın ateşkes isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine, "Hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile istemedik. Kendimizi ne kadar sürerse sürsün savunmaya hazırız." dedi. Erakçi, Trump'ın, bunun "sonunda zafer olmayan yasa dışı bir savaş" olduğunu anlayana kadar da İran'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "yasa dışı milislerin" saldırıları nedeniyle bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin durduğunu ve ihraç edilecek petrol kalmadığını bildirdi.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığından, Irak Petrol Bakanlığının Erbil'in Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na boru hattı aracılığıyla petrol ihraç etmeye onay vermediği yönündeki ifadelerine ilişkin de yazılı açıklama yapıldı.

Tüm petrol ve doğal gaz sahaları ile rafinelerinin "yasa dışı milisler" tarafından hedef alındığına işaret edilen açıklamada, bu saldırılar sonucunda bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin durduğu ve ihraç edilecek petrol ürünü kalmadığı vurgulandı.

IEA stokları piyasaya sunulacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), üye ülkelerinin acil durum stoklarından piyasaya sürülecek 400 milyon varil petrolün kullanımına ilişkin detayları açıkladı.

Ülkelerin planlarına göre, Asya-Okyanusya'daki IEA üyesi ülkeler stoklarını piyasaya "hemen" sunacak. Amerika kıtası ve Avrupa'daki IEA üyesi ülkelerin stokları ise bu ayın sonundan itibaren piyasaya verilmeye başlanacak.

IEA üyesi ülkelerin piyasanın kullanımına açmak üzere anlaşmaya vardığı toplam 400 milyon varillik acil durum petrol stokunun yüzde 72'sini ham petrol, yüzde 28'ini ise petrol ürünleri oluşturacak.

Ancak stratejik petrol stoklarının piyasaya sürülmesine yönelik karara rağmen bölgede devam eden gerilim, sert açıklamalar ve üretim kesintileri arz endişelerini artırarak fiyatların 100 doların üzerinde seyretmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,39 doların direnç, 103,07 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

