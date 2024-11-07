Brent Petrol Fiyatı 75,14 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 75,14 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisiyle 75,14 dolara yükseldi.

07.11.2024 10:48
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 75,14 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü toplantısında yeni bir faiz indirimi uygulayacağına yönelik beklentilerle artışa geçti.

Finans piyasaları, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin gösterge borçlanma maliyetini çeyrek puan indireceğine kesin gözüyle bakıyor. Artan ekonomik hareketliliğin petrol talebini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması da petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde destekçilerine hitaben konuşma yaptığı sırada sahnede yanına davet ettiği Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, Trump'ın liderliğinde Amerikan halkına verdikleri sözleri tutacaklarını ve ekonomiyi ülke tarihindeki en büyük gücüne kavuşturacaklarını söyledi.

Söz konusu ifadeler dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin artacağına ilişkin düşünceleri besleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bununla birlikte, uluslararası medya kuruluşlarının haberlerine göre, Çinli düzenleyicilerin ülkede ekonomiyi canlandırmak amacıyla bankalara Interbank mevduat faizlerini düşürme çağrısı yaptığı ifade edildi.

Dünyanın en büyük petrol ithal eden ülkesinde ekonomik hareketliliği artırmaya yönelik çalışmaların petrol talebini de olumlu etkileyeceği düşünceleri fiyatları yükseltti.

Ayrıca, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin azaldığını gösteren veriler, piyasa oyuncularının arz endişelerini destekleyerek fiyatların artmasına sebep oluyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki günlük ham petrol üretiminin 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile gerilediğini açıkladı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta önceki haftaya göre arttığına işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtladı.

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 77,62 doların direnç, 71 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 75,14 Dolar - Son Dakika

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