Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

19.05.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı %1,6 düşerek 110,33 dolara geriledi; Trump'ın saldırıyı ertelemesi etkili.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,33 dolardan satılıyor.

Dün 112,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,10 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 azalarak 110,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planladığı saldırıyı ertelemesi ve Rus petrolü alımına yönelik yaptırım muafiyetinin uzatılması etkili oldu.

Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını belirterek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim, umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran ile yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söyleyerek, bu sebeple planladıkları İran saldırısını ertelediklerini belirtti.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşı nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan ülkelerin Rus petrolü alımına imkan tanıyan yaptırım muafiyetinin 30 gün uzatıldığını açıkladı.

Bu karar sayesinde, tankerlerde bekleyen Rus petrolü ve petrol ürünleri, ABD'nin Rus enerji şirketlerine uyguladığı ağır yaptırımlar ihlal edilmeden geçici olarak piyasaya sunulabilecek.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu uzatma ilave esneklik sağlayacak ve ihtiyaç duyuldukça bu ülkelerle belirli lisanslar sağlamak için çalışacağız. Bu genel lisans, fiziki ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına yardımcı olacak ve petrolün enerji açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 111,49 doların direnç, 109,26 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:06
Lucas Torreira Türkiye’den ayrıldı
Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:10:15. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.