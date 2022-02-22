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Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
BBC

Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde

22.02.2022 10:45

İkinci büyük ham petrol ihracatçısı durumunda olan Rusya, Ukrayna ile kriz yaşamasının ardından tedarik zincirlerini etkileyeceği düşüncesiyle petrol fiyatlarında artış yaşanıyor. Geçen hafta 94 dolar sınırına kadar yükselen brent petrol 98 dolara ulaştı. Bu artış Türkiye'de pompaya zam olarak yansıyacak.

Suudi Arabistan'ın ardından dünyadaki ikinci büyük ham petrol ihracatçısı durumunda olan Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi. Londra'daki Manulife Asset Management şirketinden Sue Trinh, sınır hattında yaşanan gerilimin "önemli etkileri" olabileceğini söyledi. Trinh, yaptırımlar neticesinde Rusya'nın daha az ham petrol ve doğal gaz tedarik etmesinin "küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkisi" olacağını ifade etti.

Batılı güçler ise Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasının, Rus birliklerinin resmi olarak Ukrayna'nın doğusuna girmesinin önünü açmasından korkuyor. Donetsk ve Luhansk'ta Rusya destekli isyancılar, 2014 yılından beri Ukrayna birlikleriyle savaşıyor. Rusya'nın söz konusu hamlesi, yıllardır belirsiz bir ateşkes altında olan bölgede barış görüşmelerini fiilen sonlandırıyor.

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle son dönemde yükseliş içinde olan brent petrol, Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanımasının ardından 98 dolara ulaşarak son 7 yılın zirvesine çıktı.

ABD VE ASYA BORSALARINDA DÜŞÜŞ

Japonya'da Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi de yüzde 2'nin üzerinde düşüş gösterdi. Çin'deki Şanghay Birleşik Endeksi de gün ortasında yüzde 1,4 oranında düştü. Amerikan hisse senedi endekslerinden S&P 500 ise yüzde 1,6 düştü. Dow Jones endeksi yüzde 1,4 düşerken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri de yüzde 2,2 oranında değer kaybetti. CIMB Private Banking ekonomisti Song Seng Wun, olası bir savaşın yatırımcılar için ön planda olduğunu belirtti. Song Seng Wun BBC'ye verdiği demeçte, "Halihazırda yüksek seviyelerde olan nakliye maliyetlerinin, arz-talep kesintileri nedeniyle daha da yükseleceğine dair korkular var" dedi.

RUBLE DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Ruble dolar karşısında Kasım 2020'den beri en büyük düşüşü kaydetti. Borsalar da akşam seansında yüzde 18 oranında geriledi. Ruble yüzde 1 düşüşle 80.5825'ten işlem gördü. Gösterge endeks MOEX yüzde 11 düştü ve Rusya'nın Kırım'ın bağımsızlığını tanıdığı 2014'ten beri en büyük düşüşü kaydetti. Dün de Rus borsaları ve ruble küresel çapta en kötü performans gösteren varlıklar olmuş, ruble günü yüzde 3.1 düşüşle 79.78'de tamamlamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika Ekonomi

BBC

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SON DAKİKA: Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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