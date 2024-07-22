Brent Petrolü Yükselişte, Doların Zayıflaması Etkili - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte, Doların Zayıflaması Etkili

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,89 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurması ve doların zayıflaması petrol fiyatlarını destekliyor. Döviz kullananlar için petrolün daha ucuz hale gelmesi talebi artırabilir. ABD Merkez Bankası'nın politika faizlerini indireceği beklentisi de fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Ancak Çin'in ekonomisine dair endişeler fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

22.07.2024 10:11
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,89 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 85,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artarak 82,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün adaylıktan çekildiğini duyurması ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklaması üzerine dolarda görülen zayıflama etkili oldu.

Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,10 azalışla 104,30 oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler de dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin artacağı beklentisini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell hafta sonu yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" belirtti.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine dair endişeler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlamaya devam ediyor.

Çin ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetmesi, ülkenin petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ???????

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kamala Harris, Joe Biden, Uluslararası İlişkiler, Döviz, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte, Doların Zayıflaması Etkili - Son Dakika

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