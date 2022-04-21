Brent petrolün varil fiyatı 108,22 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 108,22 dolar

21.04.2022 09:56
Brent petrolün varil fiyatı 108,22 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,22 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,8 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 108,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya karşı petrol ve doğal gaz ambargosunu "er ya da geç" uygulayacağından emin olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Baltık ülkeleri ziyaretinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar durduracağını ifade etti.

Libya'da sekteye uğrayan petrol üretimi ve ihracatı da piyasalardaki arz endişelerini artırıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahaları ile doğusundaki Zeytuna ve Brega limanlarında mücbir sebep bildirerek üretim ve ihracatı durdurmuştu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, dün sosyal medya hesabından yayınlanan konuşmasında, ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların kapatılmasının maliyetinin günlük 60 milyon dolar olduğunu söyledi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine yaşanan düşüş de ülkede talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların yükselişini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 8 milyon azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon artacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil azaldı.

Öte yandan, Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov dün yaptığı açıklamada, geçen ay fırtınada hasar gördüğü için petrol sevkiyatının durduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Karadeniz terminalinin bu hafta tam kapasiteye dönebileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu gelişmenin piyasalardaki Libya kaynaklı arz endişelerini hafifleteceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 108,67 ile 109,42 dolar aralığının direnç, 107,92 ile 107,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı Petrol sahalarının kapanmasının ardından Libya'nın günlük kaybı 60 milyon dolar Petrol sahalarının kapanmasının ardından Libya'nın günlük kaybı 60 milyon dolar

Avrupa Birliği, Hamster Coin, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 108,22 dolar - Son Dakika


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