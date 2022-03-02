Brent petrolün varil fiyatı 113 doları aştı - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 113 doları aştı

02.03.2022 16:18
Brent petrolün varil fiyatı 113 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 113 doları aştı.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 113 doları aştı.

Dün günü 104,97 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,69 artışla 113,05 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 111,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri etkili oldu.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurduğu 24 Şubat'ta yaklaşık 98 dolardan işlem gören Brent petrolün varili, son bir hafta içinde yüzde 15 artışla 113 doları aştı.

Stratejik petrol rezervi satışlarının fiyatlara etkisi sınırlı kaldı

Uluslararası Enerji Ajansına üye 31 ülke dün, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 60 milyon varil petrolü kullanıma açma konusunda anlaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu kapsamda ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını duyurdu. Psaki, IEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu adımın fiyat artışlarını sınırladığını ancak küresel arz cephesinde yaşanan bu rahatlamanın geçici olacağını ifade ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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