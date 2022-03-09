Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar

09.03.2022 10:08
Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 131,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya- Ukrayna Savaşı ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 131,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 133,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 127,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,45 artışla 131,12 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 126,16 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarının da yasaklandığı, Amerikalıların Rusya'da enerji üretimine yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesine veya kolaylaştırmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin bu yıl sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin, bu yıl boyunca Rus petrolüne bağımlılıktan uzaklaşacağı ve ağır uluslararası ekonomik yaptırım paketini genişleteceğini bildirdi.

Rusya ve Belarus hükümetiyle iş dünyasına yönelik ekonomik yaptırım paketini genişleten Japon hükümeti de Rusya'ya yönelik petrol rafineri ekipmanı ihracatını durdurdu.

Shell, dün yaptığı açıklamada, ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve LNG dahil olmak üzere tüm Rus hidrokarbonlarındaki katılımlarından aşamalı olarak çekileceğini bildirdi. Şirket, ilk adım olarak Rus ham petrolünün tüm spot alımlarını durduracağını ve Rusya'daki servis istasyonlarını, havacılık yakıtları ve madeni yağ operasyonlarını da kapatacağını ifade etti.

"En önemli petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz"

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Petrol Piyasaları Müdürü Bjornar Tonhaugen, söz konusu yasağın ABD petrol arzı üzerindeki etkisi sınırlı olsa da Rus petrolü ticaretini daha zor hale getirmesi ve diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesi olasılığıyla petrol fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Tonhaugen, derinleşen arz endişelerinin fiyatları yükseltmesiyle piyasalardaki oynaklığın, 2020'de salgın kaynaklı fiyat çöküşünün tam tersi olduğunu belirtti.

Rusya'nın günlük yaklaşık 4,8 milyon varillik ham petrol ihracatı yaptığını ifade eden Tonhaugen, "Eski Sovyet ülkelerinde, özellikle Kazakistan'da üretilen günlük 1,4 milyon varillik petrol de Rusya üzerinden ihraç ediliyor. ABD geçen yıl Rusya'dan günlük yalnızca 200 bin varil ham petrol ithal etti, İngiltere ise bunun yarısından daha az. ABD, Rusya'dan rafinerileri için günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ürünü ithal ediyor. Bu artık mümkün olmayacak ve rafinerilerin ham maddelerini başka yerlerden temin etmesi gerekecek." dedi.

Tonhaugen, OPEC+ grubunun günlük yaklaşık 4 milyon varil yedek ham petrol kapasitesine sahip olduğunu ancak üretim artışına gitmelerinin henüz beklenmediğine de dikkati çekerek, "OPEC+ grubundan ek üretim gelmezse, 1990 Körfez Savaşı'ndan bu yana en önemli petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 131,96 ile 134,58 dolar aralığının direnç, 129,34 ile 126,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek? ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?

Tam Gemi Şok Denemeleri, Petrol, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Savaşın en acı tarafı! Babasından ayrılmak istemeyen Ukraynalı çocuğun vedası yürek parçaladı
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
10:03 Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı
09:59 Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i!
09:54 Destan son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Alpagu Han ve Batuga arasında sinir savaşı yaşandı!
09:54 Bakan Derya Yanık duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
09:48 ABD'li yayıncının "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Paylaşım hemen silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:26:28. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement