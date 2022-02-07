Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 93,41 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 93,41 dolar

07.02.2022 09:26
Brent petrolün varil fiyatı 93,41 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,41 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,41 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 93,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 93,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel talep artışına rağmen OPEC+ grubunun üretim hedeflerine ulaşamaması, ABD'nin üretimini çok fazla artırmaması ve devam eden jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini pekiştirmesi etkili oluyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ocak-4 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 497'ye yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 198 adet arttı. Ancak ülkenin Kovid-19 salgını öncesi üretim seviyelerine hala ulaşamaması piyasalardaki arz daralması endişelerini destekliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim de petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği" değerlendirmesinde bulundu. Piyasalar, bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un yapacağı görüşmeden çıkacak kararları bekliyor.

Öte yandan, ABD- İran arasındaki nükleer müzakerelerde bazı anlaşmaların sağlanması ise İran arzının toparlanabileceği beklentisiyle fiyatların yukarı yönlü hareketini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,63 ile 93,81 dolar aralığının direnç, 93,32 ile 93,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Petrol, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 93,41 dolar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriyorlar! Tanesi 20 lira
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
09:34 Iğdır'da dini nikahlı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Beni öldürünce mi tutuklayacaklar
09:34 Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:25:58. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 93,41 dolar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement