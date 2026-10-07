Brüksel Havalimanı'nda 9 Ekim'deki eylem nedeniyle 140 uçuşun iptali bekleniyor - Son Dakika
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Brüksel Havalimanı'nda 9 Ekim'deki eylem nedeniyle 140 uçuşun iptali bekleniyor

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Belçika'da hükümetin tasarruf politikalarına karşı 9 ve 12 Ekim'de sendikal eylemler düzenlenecek. Brüksel Havalimanı'nda 9 Ekim'de yaklaşık 140 uçuşun iptal edilmesi beklenirken, toplu taşımada aksamalar bekleniyor ve 12 Ekim'deki kamu grevine demir yolu çalışanları da katılacak.

Belçika'da hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı 9 ve 12 Ekim'de düzenlenecek sendikal eylemler nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda 100'den fazla uçuşun iptal edilmesi ve toplu ulaşımda aksamalar yaşanması bekleniyor.

Sosyalist ABVV-FGTB ve Hristiyan ACV-CSC sendikalarının çağrısıyla 9 Ekim Cuma günü Brüksel'de gösteri ve eylemler düzenlenecek.

Sosyalist kamu hizmetleri sendikası ACOD-CGSP'nin çağrısıyla 12 Ekim Pazartesi günü ise kamu sektörü çalışanları greve gidecek.

Sendikalar, hükümetin bütçe kesintileri ve tasarruf politikalarının çalışanların, emeklilerin ve ailelerin ekonomik koşullarını ağırlaştırdığını savunuyor.

Eylemlerle, alım gücünün, ücretlerin enflasyona göre artırılmasını sağlayan endeksleme sisteminin ve çalışma koşullarının korunması, kamu hizmetlerindeki kesintilere karşı çıkılması amaçlanıyor.

Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, yer hizmetleri şirketi Alyzia'nın bazı çalışanlarının 9 Ekim'deki eyleme katılmasının beklendiği bildirildi.

Bu kapsamda Alyzia'nın hizmet verdiği uçuşların yaklaşık yarısı aksarken çok sayıda uçuş iptal edilecek.

Brussels Airlines'ın da aralarında bulunduğu çeşitli hava yolu şirketlerine bagaj taşıma, uçak temizliği ve apron hizmetleri sağlayan Alyzia'daki iş bırakma nedeniyle 9 Ekim'de havalimanına geliş ve gidişlerde yaklaşık 140 uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

Brüksel toplu taşıma işletmesi STIB/MIVB, 9 Ekim'de metro, tramvay ve otobüs seferlerinin etkileneceğini, 12 Ekim'de de aksamalar yaşanabileceğini duyurdu.

Flaman bölgesinde de Lijn'in otobüs ve tramvay seferlerinde eylem günlerinde ciddi aksamalar beklenirken, Valon bölgesindeki TEC de ulaşım ağının genelinde seferlerin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

12 Ekim'deki kamu sektörü grevine demir yolu çalışanları da katılacak.

Belçika demir yolu şirketi SNCB grev nedeniyle alternatif sefer tarifesi hazırladığını bildirdi.

Kaynak: AA
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