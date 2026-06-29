Brüksel Havalimanı'nda Uzun Kuyruklar

Brüksel Havalimanı'nda yaz tatili yoğunluğunun başlamasıyla pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşurken yolculara, zamanında gelmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Brüksel Havalimanı, gelecek günlerde yoğun yolcu trafiği beklendiği için uyarı yayımladı.

Uyarıda, "Önümüzdeki birkaç gün içinde Brüksel Havalimanı'nda çok sayıda yolcu bekliyoruz. Lütfen zamanında havalimanına gelin." ifadesi yer aldı.

Havalimanı yönetimi de güvenlik kontrolünün hızlı tamamlanabilmesi için el bagajı kurallarına uyulması, sıvıların şeffaf poşette taşınması ve Schengen bölgesi dışına seyahat edecek Avrupa pasaportu sahiplerinin otomatik pasaport kontrol noktalarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Brüksel Havalimanı'nda özellikle Schengen dışı uçuşlar için pasaport kontrolünde yoğunluk yaşanıyor. AB vatandaşları için ayrılan pasaport kontrol noktalarındaki işlemler daha hızlı ilerlerken diğer pasaport sahipleri 2 saatin üzerinde kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Öte yandan, havalimanındaki yoğunluk, AB'nin yeni dijital Giriş/Çıkış Sistemi (EES) kapsamında AB vatandaşı olmayan yolcular için biyometrik veri alınması nedeniyle pasaport kontrol işlemlerinin uzaması, personel eksikliği ve yaz tatili döneminde artan yolcu trafiğinden kaynaklanıyor.