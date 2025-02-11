BSH Türkiye\'den Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü\'nde Atölye

Ekonomi

BSH Türkiye, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde özel bir atölye çalışması gerçekleştirdi. BSH Türkiye'nin destekleriyle uluslararası teknoloji ve bilim yarışmalarında boy gösterecek kız öğrenciler Geleceği Kodlayanlar atölyesinde bir araya geldi. Geleceğin bilim insanları, örnek isimlerin hikayelerinden ilham alarak 3D tasarım yapmayı, motor ve sensörleri kullanmayı deneyimledi.

BSH Türkiye, bilim ve teknoloji alanında kadın varlığını güçlendirmek ve geleceğin bilim insanlarına bugünden ilham olmak amacıyla 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde özel bir atölye çalışması gerçekleştirdi. BSH Türkiye'nin desteğiyle FIRST Lego League (FLL) ve FIRST Robotics Competition (FRC) takımlarında olan 10 kız öğrenci, İlham ve Deneyim Atölyesi'nde buluştu. Geleceğin bilim insanları gün boyu süren sunumlar ve çalışmalarla, bilim ve teknolojiye olan ilgilerini pekiştirirken yeni yetkinlikler kazandı. Atölyeye katılan öğrenciler, daha sonra da çevre okullardaki kız öğrencilere farkındalık kazandırmak için sunumlar yapacak.

Kadınların ilham veren hikayeleri paylaşıldı

"Atölye, keşif, buluş, icat ve inovasyon nedir?", "Bu kavramlar nasıl ortaya çıkmıştır?" gibi sorular üzerine ilham verici bir sunumla başlayan atölyede katılımcıların farkındalıkları artırıldı. Ardından tarihe damgasını vuran bilim kadınlarının büyük başarıları ve ilham verici yolculukları paylaşıldı. Katılımcılar, daha sonra dijital tasarım becerilerini ve inovatif düşünceyi geliştirmeye yönelik Tinkercad atölyesinde, 3D tasarım yaptı ve kendi tasarladıkları nesneleri 3D yazıcılarla gerçekleştirme fırsatı buldu.

Robot inşa edip kod yazdılar

Atölyede, yönergeleri takip edip bir ürün ortaya çıkarma ve kodlama yardımıyla bu ürünlere yeni işlevler kazandırmak için lego ile deneyim atölyesi yapıldı. Bu atölyede ise öğrenciler robot el, dans eden robot, otonom araç vb. robotlar inşa etti ve üzerine çeşitli kodlar yazarak sensör ve motor kullanımını deneyimledi. Bilimsel düşünme yetisinin ve yönerge takibinin pekiştirildiği atölyede katılımcılar, aynı zamanda anlık çıkan problemlere çözüm üretirken, üretici düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdi, teknolojiyi kullanarak geleceğe dair farklı bir perspektif kazandı.

BSH Türkiye'nin, 2017'den bu yana Kodluyoruz Derneği ile hayata geçirdiği Geleceği Kodlayanlar (Makers of Tomorrow – MoT) programı çocuklara dijital okuryazarlık kazandırmaya devam ediyor. Çerkezköy tesisinde bulunan MakersLab'de çevre okullardan çocuklar ve gençlere kodlama ve robotik üzerine atölyeler sunuluyor. Toplamda 7 binden fazla çocuk ve öğretmene bire bir ulaşan program, online kaynaklar üzerinden de dijital dünyanın kapılarını açıyor.

Bunlara ek olarak Makers Lab'deki atölyelere katılım gösteren öğrenciler, 2020 yılında dünyanın en prestijli robotik turnuvası olan FRC'ye BSH destekleriyle katıldı. Takım, 2020 yılındaki başarısıyla ABD'deki şampiyonaya gitmeye hak kazandı. Şirketin çocukların bilime olan ilgisini teşvik etmeye ve onları geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmede rol oynamaya devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL