BSH Türkiye, yeni nesil iş modeli uygulaması Weflex'i duyurdu - Son Dakika
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BSH Türkiye, yeni nesil iş modeli uygulaması Weflex'i duyurdu

22.06.2022 11:43
BSH Türkiye, yeni nesil iş modeli uygulaması Weflex'i duyurdu

BSH Türkiye, değişen iş dünyasına uygun yeni nesil iş modeli uygulaması Weflex'i duyurdu.

BSH Türkiye, değişen iş dünyasına uygun yeni nesil iş modeli uygulaması Weflex'i duyurdu. Uzun yıllardır dijital uygulamalara ve yeni nesil yetkinliklere yatırım yapan şirket, pandemi ve dijitalleşmenin etkileriyle yeni bir iş modeli geliştirdi. Bu doğrultuda çalışanlarına otonom, esnek, yaratıcı, keyifli ve yüksek performanslı bir iş ortamı sunmayı hedefleyen şirket, bu yeni dönemde yüzde 50 uzaktan çalışma modelini de hayata geçiriyor.

Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojilere imza atan BSH Türkiye, İnsan Kaynakları alanında yenilikler sunmaya devam ettiğini duyurdu. Şirketin Weflex vizyonu çerçevesinde çalışanlar hem dijital altyapılarla güçlendirilmiş iş süreçleri ile ofise dönüşe hazırlanırken hem de yeni dönemde rolü uzaktan çalışmaya uygun çalışanlar, yıllık çalışma saatlerinin yüzde 50'sinde uzaktan çalışma esnekliğine sahip olacak.

Pandeminin ardından yeni normale dönüşte hibrit çalışma modellerinin öncüleri arasında yer alan Weflex, çalışanlara otonom, esnek, yaratıcı, keyifli ve yüksek performanslı bir çalışma ortamı sağlamak üzere tasarlandı. Mayıs 2022 itibarıyla başlatılan uygulamayla BSH çalışanları esnek çalışma modelleri ile desteklenecek. Eşzamanlı olarak dijital uygulamalardan, güçlü yan haklardan ve yeni nesil İK uygulamalarından yararlanmayı sürdürecek.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 89'U BSH'DE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYOR

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "BSH Türkiye, mesleki ve kişisel gelişim programları, koçluk- mentorlük fırsatları, sağlık ve iş-yaşam dengesi çalışmaları ve özenle tasarlanmış iletişim aktiviteleri ile çalışanlarını destekliyor. Çalışanlarının yeni nesil dijital yetkinlikler kazanarak dünyanın en yenilikçi ve çevreci ev aletlerini geliştirme yolculuklarında her zaman yanlarında yer alıyor. Bu kapsamda 50 ülkede global sorumluluk alma ve farklı coğrafyalarda deneyim kazanma imkanı sunuyor. Yeni Weflex uygulamasıyla sunduğu katkıyı zenginleştiren BSH, çalışanlarından da tam not alıyor. Şirketin gerçekleştirdiği anketlerde, çalışanların yüzde 89'u BSH'de çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ederken, yüzde 85'i de BSH'yi iyi bir işveren olarak çevresine tavsiye ediyor" ifadelerine yer verildi.

BSH Türkiye, çalışanlarına sunduğu yeni nesil, hibrit çalışmayı destekleyen Weflex uygulamasıyla bu başarıyı sürdürülebilir kılmaya ve çalışanlarının ilk tercihi olmayı sürdürmeye odaklanıyor.


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Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BSH Türkiye, yeni nesil iş modeli uygulaması Weflex'i duyurdu - Son Dakika

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