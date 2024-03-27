BTK, telsiz ekipmanlarının güvenli ve teknik düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini düzenledi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), telsiz ekipmanlarının güvenli ve teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin esasları düzenledi.
Kurumun Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, BTK'nin görev ve sorumluluğunda bulunan telsiz ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini, alınacak önlemleri, denetçilerin görev ve yetkileri ile iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri kapsıyor.
Buna göre, denetim ve yaptırım hükümleri, yasal olmayan yollarla piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya IMEI numarası da dahil teknik özelliklerinde yasal olmayan değişiklikler yapılan cihazlara uygulanmayacak.
Bir cihazın fiziksel olarak veya uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla piyasaya arz edilebilmesi, piyasada bulundurulabilmesi veya hizmete sunulabilmesi için ilgili teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması gerekecek.
Yazılı ve görsel basın, radyo ve televizyon, internet ve benzeri her türlü uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla veya fiziksel olarak pazarlama, reklam ve promosyonla satış ve kiralaması yapılan cihaz, piyasaya arz edilmiş sayılacak.
Gerekli görülen her yerde denetim yapılacak
Denetimle görevli yetkili kuruluş, cihazları, depoda, nakil aracında, iş yeri ve üretim tesisi de dahil olmak üzere gerekli görülen yerlerde denetleyebilecek ve iktisadi işletmecilerden denetime ilişkin gerek duyduğu belge, bilgi ve kayıtları isteyebilecek.
BTK, gerekli gördüğü hallerde üretim hattından veya piyasadan cihaza ait numuneler alabilecek ve cihazın teknik düzenlemeye uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili standartlarda yer alan her türlü testi numunelere uygulayabilecek.
Cihazın ciddi risk taşıdığının tespit edilmesi ve ciddi riski ortadan kaldıracak başka bir yöntemin bulunmaması halinde BTK, bu cihazların piyasadan çekilmesini, geri çağrılmasını veya piyasada bulunmasının yasaklanmasını sağlayacak.
İnsan sağlığı veya güvenliğinin korunmasına ilişkin acil müdahale gereken ciddi riskin bulunduğu durumlarda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından iktisadi işletmecinin savunması talep edilmeden idari yaptırım kararı alınabilecek.
Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden fiiller için idari para cezaları uygulanacak.
Denetim süreci düzenlemeden önce başlamış cihazlar Yönetmelik hükümlerine tabi olacak.
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