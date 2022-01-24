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Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor - Son Dakika

Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor

24.01.2022 10:27

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kasap dükkanında satılan Japon wagyu cinsi sığır eti, bin 200 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Güncel kur değerine göre fiyatı yaklaşık 16 bin TL'yi bulan et için özellikle yurt dışından müşteriler geliyor. Kasap Mehmet Günbey, özel koşullarda yetişen sığırların bel ve sırt etinin 40 ila 60 gün arasında kaya tuzunda dinlendirildiğini belirterek, eti bilenleri pahalılığını vurgulamadığını ifade etti.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde kasaplık yapan Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey'in dükkanlarında bulunan etler, fiyatları ve hazırlanış biçimiyle dikkat çekiyor. Dükkanda en fazla ön plana çıkan ürün ise Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığırdan elde edilen ve kilosu bin 200 dolara satılan 'Kobe' eti. Etin pahalılığının ise birden fazla nedeni var. Bunlardan biri wagyu sığırının özel beslenme programları dahilinde masaj ve stressiz ortam yetiştirilerek yağlanması. Bir diğeri ise sığırın bel ve sırt kısmından elde edilen etlerin yaklaşık 2 ay kaya tuzunda dinlendirilmesi. Uzun süredir bin 200 dolardan satılan etin fiyatı, kur artışı sebebiyle son 1 senede 10 bin TL'den 16 bin TL'ye çıktı.

"BU ETİN YAĞI ELİNİZİN SICAKLIĞIYLA BİLE ERİYEBİLİYOR"

Kasap Mehmet Günbey, sığırlarının özel veterinerler kontrolünde özel programlarla mısır ve arpayla beslendiğini ve elde edilen etlerin sadece sırt ve bel kısmına ait olduğunu söyledi. Günbey, "Bunun en büyük özelliği de etin içinde mermer olarak tabir ettiğimiz ince yağ dokularının olmasıdır. Bu etin yağı elinizin sıcaklığıyla bile eriyebiliyor. Etlerimizin yağ oranı çok yüksek. 500 kilogramlık bir sığır kestiğimiz zaman bunun içinden yaklaşık 40-50 kilogram bir et alabiliyoruz" diye konuştu.

"40-60 GÜN DİNLENDİRİLİYOR, 40 ÇEŞİT BAHARATA BANDIRILIYOR"

Türkiye'de bu eti sadece kendilerinin ürettiğini ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çiftliğinin bulunduğunu belirten Günbey, "Bu et kesilir kesilmez direkt olarak dolaba konmuyor. Önce 40 ila 60 gün arasında kaya tuzlarının arasında dinlendiriyoruz. Daha sonra vitrine çıkararak satışa sunuyoruz. Dinlenmiş etin üstü siyahımsıdır ama içi de pespembedir. Buna 'Dry Aged', yani kuru dinlendirme deniyor. Daha sonra da 40 çeşit baharat ve altın suyu olarak tabir ettiğimiz karışımımıza bandırarak müşterilerimize ikram ediyoruz" dedi.

"ETİ BİLENLER ÇOK PAHALI OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR"

Günbey, müşterilerinin özellikle Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden geldiğini belirterek, "Hem tüketmek için ve hem de toplu olarak restoranları için satın alanlar var. Hatta Japonya'nın Kobe bölgesinden gelen müşterimiz bile var. Bazı müşterilerimiz pahalı bulabiliyor ama bu eti bilenler çok pahalı olduğunu söylemiyor. Bizde 58 TL'den başlayıp bin 200 dolara kadar satılan et var. Türkiye'de hem en ucuz eti hem de en pahalı eti biz satıyoruz. En ucuz et dediğimiz ise bu hayvanların kaburga ve döş kısmından elde edilen ettir" ifadelerini kullandı.

Kasap Mehmet Günbey, kaya tuzlarında dinlendirilen etleri pişirdikten sonra yine kaya tuzunda servis ettiklerini ifade ederek, 200 TL ila 8 bin TL arasında değişen porsiyon servislerinin olduğunu ifade etti.

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Türk Lirası, Torbalı, Japon, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor - Son Dakika
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