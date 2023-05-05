Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 6 kuruş indirim yapılması bekleniyor - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 6 kuruş indirim yapılması bekleniyor

05.05.2023 11:29

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları için de indirim ve zam haberleri sık sık değişiyor. 6 Mayıs Cumartesi gününden itibaren benzine 1 lira 6 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 18 lira 81 kuruş, Ankara'da 19 lira 16 kuruş ve İzmir'de ise 19 lira 12 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

6 Mayıs Cumartesi gününden itibaren benzine 1 lira 6 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 18 lira 81 kuruş, Ankara'da 19 lira 16 kuruş ve İzmir'de ise 19 lira 12 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Seçim bereketi Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Araç sahipleri bayram edecek! Motorine indirim geldi Araç sahipleri bayram edecek! Motorine indirim geldi

Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 6 kuruş indirim yapılması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 6 kuruş indirim yapılması bekleniyor - Son Dakika
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