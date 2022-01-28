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Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu hafta yatırım araçları performansı

28.01.2022 19:17
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,39, altının gram satış fiyatı yüzde 1,77, avro/TL yüzde 1,16 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,62 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,39, altının gram satış fiyatı yüzde 1,77, avro/TL yüzde 1,16 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,62 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.880,18, en yüksek 2.019,43 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39 azalarak 1.983,18 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,77 kayıpla 777,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,78 azalışla 5.141,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.298,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.274,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 değer kazanarak 13,5440 liraya yükseldi, avro ise yüzde 1,16 azalarak 15,1020 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39 değer kaybetti, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,91 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

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Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika Ekonomi


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