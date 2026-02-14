Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi - Son Dakika
14.02.2026 10:36
Üreticiden 20 TL'ye alındığı belirtilen salatalık, zincir markette 129 TL'ye satışa sunuldu; yaklaşık 5,5 katlık fiyat farkı tartışma yarattı.

Bir zincir markette satılan salatalığın fiyatı, üretici ile raf arasındaki fark nedeniyle tartışma yarattı. Görüntülenen etikete göre salatalığın kilogram fiyatı 129 TL olarak belirlendi. Aynı ürüne ait üretici alış fiyatının ise 20 TL olduğu belirtildi. Bu durum, ürünün raf fiyatına gelene kadar yaklaşık 5,5 kat arttığını ortaya koydu.

"NASIL BU KADAR ARTIYOR?" SORUSU

Üretici ile market rafı arasındaki fiyat farkı, sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, lojistik, komisyon ve diğer maliyet kalemlerinin bu denli yüksek bir artışı nasıl oluşturduğunu sorguladı.

İşte büyük tartışma yaratan o etiket;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Apple User Apple User:
    zincir marketler tekel oluşturmuş bizleri soyuyor, Devlet tanzim satış marketleri işine iyi bir CEO ile el atmalı yoksa seçimi kaybedecekler 99 5 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Allah kazancınızı ilaç parası yapsın. Ne diyelim. 93 4 Yanıtla
    eads2389 eads2389:
    amin 10 2
  • Alp Ay Alp Ay:
    pazarlarda ne civarda ise fiyat ona göre fiyatlandırıyorlar 41 2 Yanıtla
    Davut Cirak Davut Cirak:
    Pazarcıda 5 kat kar ediyor 17 1
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Pazarda da aynı değişen birşey yok 120 tlye aldik geçen gün. 1 0
  • shado_yildir81 shado_yildir81:
    gerçekten şaka gibi 31 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Yerinde denetim,anında caydırıcı ağır ceza. Zor. Herkesin bir yerlerde bir adamı var. Birilerininde adamı olmaya hevesli binlerce adam! Var. ;) 25 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
