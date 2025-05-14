''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı - Son Dakika
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Ekonomi

''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

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Dünya Çiftçiler Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

14.05.2025 11:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

"SİZLERLE OLMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Programda konuşan Erdoğan, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

O ÜRÜNLERİ TEK TEK SIRALADI

Geçtiğimiz ay yaşanan hava koşullarının bazı tarım ürünlerinde hasara yol açtığını belirten Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte. Biz de düzenli olarak Bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte Tarım Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum.

Bugün sadece şunu sizlere ifade etmek isterim; 23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabb'im yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin.

İnşallah don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız."

\'\'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız\'\' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

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Son Dakika Ekonomi ''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • poyraz can:
    adamlar ürünlerimiz mahvoldu diye bas bas bağırırken yaygara yapmayın, ülkeyi karıştırmaya çalışmayın deniyordu ahh ahhh 2 0 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    En büyük sıkıntı siz ve değnekciniz. 0 0 Yanıtla
  • Yasin Zandolu:
    Sanki fındık konusunda sıkıntı yaşamayacak mısın fındık da hem kulaktan gitti hem de ondan gitti Bir de onu sayın bakayım korkuyorsa sıkıntı para edecek diye 0 0 Yanıtla
  • Samur Birsen:
    biz iki senedir o ürünlerde sıkıntı yaşıyoruz çocukları görmesin diye pazara fötürmüyor anneler alabilenler de denetlemediğiniz pestisitten hasta oluyor 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    MİLLETİ MAHFETTİNİZ... 0 0 Yanıtla
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