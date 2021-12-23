Budanan ağaç dalları ihtiyaç sahibi ailelere yakacak oldu

Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda budanan ağaç dallarını, yakacak ihtiyacı olan ailelere ücretsiz olarak dağıttı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçe genelinde bakımından sorumlu oldukları ağaçları her yıl Kasım ayından itibaren ağacın ömrünün uzatılması amacıyla budadıklarını bildirdi.

Budanan ağaç dallarından elde ettikleri odunları bir kenara atmak yerine ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıttıklarını dile getiren Bilgin, bu kapsamda 30 haneye 250'şer kilogram odun teslim ettiklerini söyledi.

Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü marifetiyle ilçede ihtiyaç sahibi binlerce aileye sosyal yardımlar ulaştırdıklarını belirten Bilgin, "Bizler her zaman halkımızın yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA