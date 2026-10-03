Bulls Portföy Arena Serbest Fon yüzde 128,41 getiriyle haftanın en çok kazandıranı oldu

Bulls Portföy Arena Serbest Fon yüzde 128,41 getiriyle haftanın en çok kazandıranı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu hafta yatırım fonları arasında en çok kazandıran, yüzde 128,41 getiriyle Bulls Portföy Arena Serbest Fon oldu. Emeklilik fonlarında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,74 getiriyle ilk sırada yer aldı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 128,41 yükselişle Bulls Portföy Arena Serbest Fon oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,74 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|BULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON
|1,399778
|128,41
|HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,248233
|115,64
|MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,062614
|100,71
|BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,311135
|24,97
|PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,312022
|21,26
|MT PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,472741
|18,94
|HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON
|3,965499
|10,17
|ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON
|2,87303
|8,66
|TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
|1,620157
|7,03
|HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|18,345107
|6,33
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,427308
|1,74
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,591735
|1,52
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,45015
|1,04
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,314101
|0,97
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,17802
|0,93
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,10359
|0,83
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,146627
|0,75
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,103148
|0,72
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,102024
|0,72
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,102937
|0,70
Kaynak: AA
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