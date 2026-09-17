BULLS Portföy, TEFAS kararı sonrası fonlarda likidite sorunu olmadığını açıkladı - Son Dakika
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BULLS Portföy, TEFAS kararı sonrası fonlarda likidite sorunu olmadığını açıkladı

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BULLS Portföy Yönetimi A.Ş, SPK'nın TEFAS'a açık fonlarının işlemlerinin durdurulması kararı sonrası fonlarında likidite sorunu ve riskli işlem bulunmadığını açıkladı. Şirket, izin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış taleplerinin karşılanabileceğini bildirdi.

BULLS Portföy Yönetimi A.Ş'den "Fonlarımızda likidite sorunu olmadığı hususu başta olmak üzere, fonlarımızda riskli varlık ve işlemlerin bulunmadığı, yönetilen fonların büyüklükleri ve BULLS PYŞ'nin ait olduğu grubun sermaye gücü ile piyasa tecrübesi birlikte dikkate alındığında fonlarımızda herhangi bir temerrüt riskinin ve sistemik riskin bulunmadığı hususlarını kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması yapıldı.

Bulls Portföy Yönetimi A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2026 tarih 2026/60 sayılı bülteninde ilan edilen ilke kararı çerçevesinde BULLS Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (BULLS PYŞ) TEFAS'a açık fonlarının alım satım işlemlerinin durdurulmasına, ilgili kararda ilan edilen fonların ise Kurul'ca ilan edilecek yöntem ile tasfiye edilmelerine karar verildiği görülmektedir.

Öncelikle ve özellikle BULLS PYŞ'nin medyaya son dönemde yansıyan riskli işlemlerin nevinden herhangi bir işlemi olmadığını kamuoyu bilgisine sunarız. Buna ek olarak; BULLS PYŞ'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlarda an itibariyle likidite sorunu da bulunmamaktadır. Ayrıca; 28.08.2026 tarihinde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de ilan edilen düzenlemelere TEFAS'a açık fonlar başta olmak üzere büyük ölçüde uyum sağlanmış olup Rehber'de belirtilen geçiş sürelerine uygun olarak tam uyumlu hale getirilecektir.

Bugüne kadar BULLS PYŞ'nin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlarda herhangi bir pay repo işlemi yapılmamıştır. Söz konusu repo işlemlerinin yapılmamasının gerekçesi de; kurucusu olunan fonların etkin risk yönetimi ve inançlı mülkiyet esaslarına halel getirebilecek işlemlerden kaçınmaktır. Bu kapsamda, BULLS PYŞ fonları, 28.08.2026 tarihli Fon Rehberi değişikliği ile getirilen repo/ters repoya dair hükümlere 28.08.206 tarihi itibariyle dahi uyumlu durumdadır.

Anılan Rehber değişikliği kapsamında; tüm serbest fonlarımız incelenmiş ve iki serbest fonumuzda (IIE ve BOS kodlu fonlarımız) Rehber ile tanınan süre dahi beklenmeden yeni hükümlere uyum sağlanarak 01.09.2026 ve 04.09.2026 tarihli KAP açıklamalarımızla uyumun sağlandığı hususu kamuya duyurulmuştur.

Anılan Rehber değişikliği sonrasında portföy yönetim sektörünün tümünde yeni rehbere aykırılıklar doğal olarak bulunmakta olup, tüm portföy yönetim şirketleri gibi BULLS PYŞ de öngörülen uyum sürelerinde gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. TEFAS'a açık fonlarımızın durdurulan satım işlemlerinin açılması için gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış talepleri karşılanabilecektir.

Diğer taraftan; BULLS Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 16.09.2026 tarihi gün sonu itibariyle menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklükleri aşağıdaki gibidir. TEFAS'ta işlem gören, büyüklükleri 160.302 TL - 2.420.897.248 TL arasında değişen 13 fonu bulunmakta olup söz konusu fonların toplam büyüklüğü 4,8 milyar TL'dir. TEFAS'ta işlem görmeyen büyüklükleri 0 TL-3.392.485.853 TL arasında değişen 15 fonu bulunmakta olup söz konusu fonların toplam büyüklüğü 9.8 milyar TL'dir. Menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sayısı 28 olup toplam yönetilen fon büyüklüğü yaklaşık 14.6 milyar TL'dir.

Fonlarımızda likidite sorunu olmadığı hususu başta olmak üzere, yukarıda özetlendiği şekilde fonlarımızda riskli varlık ve işlemlerin bulunmadığı, yönetilen fonların büyüklükleri ve BULLS PYŞ'nin ait olduğu grubun sermaye gücü ile piyasa tecrübesi birlikte dikkate alındığında fonlarımızda herhangi bir temerrüt riskinin ve sistemik riskin bulunmadığı hususlarını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: DHA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansSon Dakika

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