Bulls\'tan Piyasa Değerlendirmesi

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, "Nisan ayının ikinci yarısında borsanın yönünü belirleyecek ana başlıklar jeopolitik gelişmeler, Merkez Bankası'nın faiz kararları ve bilanço sezonu olacak" dedi.

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, piyasalara ilişkin değerlendirme yaptı. Barışık, "Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler küresel piyasalar üzerindeki etkisinin sürdürüyor. Piyasalarda ana gündem olmaya devam eden başlık Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunun özellikle petrol fiyatları üzerindeki etkisi. ABD-İran hattındaki görüşmelere ilişkin haber akışı kısa vadeli fiyatlamalarda belirleyici oluyor. Bu tarafta gelecek her olumlu ya da olumsuz açıklama, risk iştahı üzerinde doğrudan etkili" diye konuştu.

Barışık "Yurt içinde ise 22 Nisan'da açıklanacak TCMB faiz kararı haftanın en kritik başlıklarından biri olacak. Ayın sonuna doğru yaklaşırken şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçları da piyasaların yönü açısından daha fazla önem kazanacak" ifadelerini kullandı.

'BIST 100 GÜÇLÜ PERFORMANSINI KORUYOR'

Orta ve uzun vadeli görünümü değerlendiren Barışık, "Mart ayında artan jeopolitik risklerle BIST 100'de 12.500 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı, ancak sonrasında hızlı bir toparlanmayla endeksin yeniden 14.000 seviyesinin üzerine çıktı. Bu hareket piyasada alıcı iştahının güçlü kaldığını gösteriyor. Küresel borsalarda da toparlanma var ancak BIST 100 bu süreçte birçok endekse göre daha güçlü bir performans sergiledi. Dolar bazında 3,20 cent seviyelerinde bulunan endekste, jeopolitik risklerin azalması halinde yukarı yönlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle 3,50 cent direncinin aşılması durumunda orta vadede 3,90 cent seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.

Barışık, "Son dönemde artan açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'na yönelik söylemler piyasalarda tedirginlik yaratıyor. Yaklaşık iki aydır finansal piyasalarda volatilite yüksek seyrediyor. Yeni bir çatışma ihtimali ilk etapta petrol fiyatları üzerinden etkisini gösterebilir. Petrol fiyatlarında yaşanacak yükseliş, enflasyon beklentilerini bozabilir ve küresel risk iştahını baskılayabilir. Böyle bir senaryoda Borsa İstanbul'da daha temkinli bir görünüm şaşırtıcı olmaz. Ancak bu süreçte sektörler arasında ciddi ayrışmalar da görebiliriz" diye konuştu.

'UZUN VADELİ BAKIŞ AÇISI HALA ÖNEMLİ'

Barışık, "Yatırımcıların günlük dalgalanmalardan ziyade şirketlerin gerçek değerine odaklanması gerekiyor. Uzun vadeli bakış açısı, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yarattığı gürültüyü filtrelemeyi sağlar. Ancak burada doğru analiz kritik. Şirketin finansalları, sektörü ve makro koşullar birlikte değerlendirilmeli. Gerektiğinde profesyonel destek almak yatırım sürecini daha sağlıklı hale getirir" ifadelerini kullandı.

UZUN VADEDE ÖNE ÇIKACAK ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ

Barışık, uzun vadede yatırım yapılabilecek şirketlerde öne çıkan başlıca kriterler şöyle:

"Güçlü ve sürdürülebilir karlılık

Düzenli nakit akışı üretme kapasitesi

Düşük borçluluk ve sağlam bilanço yapısı

Rekabet avantajı ve güçlü pazar konumu

Büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet

Likiditesi yüksek ve kurumsal yönetimi güçlü yapı."

Murat Barışık, "Mevcut dönemde yatırımcıların temkinli ancak fırsatları da göz ardı etmeyen dengeli bir stratejiyle hareket etmeleri gerekiyor. Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcı davranışları kritiktir. Portföyde belirli oranda nakit bulundurulmalı, defansif sektörlere ağırlık verilmeli, haber akışı yakından takip edilmeli, aşırı riskli pozisyonlardan kaçınılmalı, panik ve duygusal kararlarla işlem yapılmamalı" dedi.