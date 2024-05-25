Burhaniye\'de düzenlenen ikinci el mezadı büyük ilgi gördü

Ekonomi

Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkında yaklaşık 3 yıldır düzenlenen ikini el mezadı büyük ilgi gördü.

Burhaniye'de düzenlenen eski eşya mezadı, Edremit Körfezi'ndeki eski eşya meraklılarını bir araya getirdi. Mezatta, kitaptan halıya ve giysilere kadar ürünler satılırken, üretimden kalkan eşyalarda satışa sunuldu. Kurulan mezatta vatandaşlar evlerindeki eski eşyaları da satma imkanı buluyor. - BALIKESİR