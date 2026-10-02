Burhaniye'de güz karpuzunun fiyatı üreticiyi sevindirdi, 3 tanesi 100 lira - Son Dakika
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Burhaniye'de güz karpuzunun fiyatı üreticiyi sevindirdi, 3 tanesi 100 lira

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Burhaniye\'de güz karpuzunun fiyatı üreticiyi sevindirdi, 3 tanesi 100 lira
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Burhaniye'de son turfanda güz karpuzu piyasaya çıktı, fiyatlar üreticiyi sevindirdi. Burhaniye Pazarı'nda satış yapan üretici, karpuzun 3 tanesini 100 liraya sattığını ve bu sene 125 dekar alanda karpuz ektiğini belirterek güz karpuzuna ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Burhaniye ilçesinde, güz karpuzu piyasaya çıkarken, fiyatlar da üreticiyi sevindirdi. Burhaniye Pazarında güz karpuzu satan Zeynep Örmüş, karpuzun 3 tanesini 100 liraya sattığını söyledi.

Burhaniye' de son turfanda güz karpuzu piyasaya çıktı. Burhaniye Pazarında karpuz satan Zeynep Örmüş, karpuzların çok lezzetli olduğunu söyledi. Yaz boyu değişik ürünler sattığını kaydeden Zeynep Örmüş," Kendi ürettiğimiz kavun ve karpuzu pazarlarda satıyoruz. Bu sene 125 dekar alanda karpuz ektik. Son turfanda olan güz karpuzunda da hasada başladık. Güz karpuzunun 3 tanesini 100 liradan satıyorum. İlgiden de çok memnunum" dedi.

Kaynak: İHA
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