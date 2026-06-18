Hayat pahalılığı ikinci el mezadına ilgiyi artırdı - Son Dakika
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Hayat pahalılığı ikinci el mezadına ilgiyi artırdı

18.06.2026 14:32
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Hayat pahalılığıyla artan ikinci el mezatları, Burhaniye'de her hafta yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor. Katılımcılar, evde kullanmadıkları eşyaları satarak hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Burhaniye ilçesinde, hayat pahalılığının artması ikinci el mezatlarına olan ilgiyi artırdı. Haftanın değişik günlerinde düzenlenen mezatlar onlarca insanı buluşturuyor.

Burhaniye ilçesinde yer alan Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen ikinci el mezadı, 6 yılını geride bıraktı. Her hafta salı günleri toplanan vatandaşlar, kitaplardan halılara kadar çeşitli eşyaları alıp satarak hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Mezatta, eski tabaklardan gemici fenerine, halı ve kilimlere ve kitaplara kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

Burhaniye'de ikinci el mezatlarının devam ettiğini kaydeden tiyatrocu Eftal Gülbudak, "Burhaniye'deki parkta mezattayız. Bir süredir burada mezat faaliyetleri var. İnsanlar evlerinde kullanmadıkları eşyaları eski-yeni burada sergiliyorlar. Aynı zamanda satışa giriyor bu ürünler. ve bir miktar da para elde ediyorlar. Profesyonel anlamda bu işi yapanlar var bu mezatta. Hem de amatör anlamda izleyip de elindeki fazla eşyayı burada satmak isteyen amatör insanlar var. Hem bir hobi hem sosyal bir faaliyet hem de küçük bir ekonomi sağlıyor insanlar" dedi.

Nazmi Terzi ise, "Şimdi biz bu mezada yıllardır gelip gidiyoruz. Bundan zevk alıyoruz. Eskileri değerlendiriyoruz ve her zaman da bu mezatlar güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Herkes elindeki eskilerini, eskiden almışlarını getiriyor. Antika değeri olan şeyleri herkes değerinde alıyor. Millet elindeki eski eşyalarını satıyor ve bu şekilde millet mutlu oluyor. Biz de bu işten zevk alıyor ve mutlu oluyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat pahalılığı ikinci el mezadına ilgiyi artırdı - Son Dakika

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