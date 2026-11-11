Bursa'da kaçak avlanan 53 saka kuşu doğaya salındı, 514 bin 200 lira ceza verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Bursa'da saka kuşlarını kaçak avlayanlara, 514 bin 200 lira para cezası verildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bursa'da saka kuşlarının özgürlüklerine yeniden kavuşturulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı saka kuşu ticaretine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 53 saka kuşunu koruma altına aldık. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından, yeniden özgürlüklerine kavuşturduk. İlgili mevzuatlar kapsamında, sorumlular hakkında toplam 514 bin 200 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."