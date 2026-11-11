Bursa'da kaçak avlanan 53 saka kuşu doğaya salındı, 514 bin 200 lira ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da kaçak avlanan 53 saka kuşu doğaya salındı, 514 bin 200 lira ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, Bursa'da yasa dışı saka kuşu ticaretine dönük denetimlerde koruma altına alınan 53 saka kuşunun sağlık kontrolünün ardından doğaya salındığını bildirdi. Sorumlulara toplam 514 bin 200 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Bursa'da saka kuşlarını kaçak avlayanlara, 514 bin 200 lira para cezası verildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bursa'da saka kuşlarının özgürlüklerine yeniden kavuşturulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı saka kuşu ticaretine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 53 saka kuşunu koruma altına aldık. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından, yeniden özgürlüklerine kavuşturduk. İlgili mevzuatlar kapsamında, sorumlular hakkında toplam 514 bin 200 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
Tarım ve Orman BakanlığıYerel HaberlerHayvan HaklarıEkonomiGüncelBursaÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:46:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa'da kaçak avlanan 53 saka kuşu doğaya salındı, 514 bin 200 lira ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android