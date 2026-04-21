Bursa Tarım Kongresi Başladı
Bursa Tarım Kongresi Başladı

21.04.2026 15:48
Bursa'da tarımın geleceği ele alınıyor, gençlerin tarımda yer alması vurgulanıyor.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu tarafından hazırlanan "Bursa Tarım Kongresi" başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre Merkezi'nde, "Bursa'da Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği" başlığıyla gerçekleştirilen "Bursa Tarım Kongresi", BUÜ Ziraat Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenleniyor.

Kongrenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, sanayi ve tarımın sürdürülebilir birlikteliğine BUSİAD'ın kurulduğu 1978'den beri önem verdiklerini bildirdi.

Pandemi, küresel krizler ve savaşların, tarımsal üretimin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Hatunoğlu, "Gıda güvenliği ve gıda güvencesi, ülkelerin bağımsızlığı kadar kritik bir konu haline gelmiştir." dedi.

Hatunoğlu, BUSİAD olarak 2022 yılında "Tarım Yoksa Hayat Yok" diyerek kapsamlı bir tarım raporu yayımladıklarını hatırlatarak, "Ardından 'Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa' vizyonumuzu ortaya koyduk ve bugün bu kongreyle süreci daha ileri bir noktaya taşıyoruz. Bu vizyonun sürdürülebilirliği, güçlü ve dinamik bir insan kaynağıyla mümkündür. Bu kaynağın en kritik bileşeni gençlerdir." diye konuştu.

Tarımın geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Hatunoğlu, şöyle devam etti:

"Gençler tarımdan kazanabileceklerini bilmeli, riskleri yönetilebilir bir ortamda bu sektöre adım atabilmeli, bilgi ve eğitimlerini katma değerli üretime dönüştürebilmelidir. Bu nedenle genç girişimciler için özel finansman modelleri, uygulamalı eğitimler ve erişilebilir tarım alanları gibi somut adımların hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Aynı şekilde kooperatifçilikten AR-GE'ye, teşvik sisteminden ihracat stratejilerine kadar tarımın tüm değer zincirinde bütüncül ve yapısal dönüşümlere ihtiyaç olduğunu biliyoruz."

Hatunoğlu, sanayide önemli bir üretime sahip olan Bursa'nın aynı zamanda güçlü bir tarım ve gıda kenti olduğuna değinerek, "Bu potansiyeli koruyarak, dijital ve yeşil dönüşümü de içine alan yeni üretim hikayesi yazmamız gerektiğine inanıyoruz. Bilimle, teknolojiyle ve ortak akılla desteklenen bir tarım vizyonu, Bursa'yı çok daha güçlü rekabetçi bir noktaya taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

Bursa tarımının ele alınacağı ve iki gün sürecek kongrede sunulacak bildiriler kitap haline getirilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Bursa

Son Dakika Ekonomi Bursa Tarım Kongresi Başladı - Son Dakika

15:41
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
