Bursalı firmalar Çin'de ITES Fuarı'nda

05.04.2026 13:03
Bursa makine sektörü temsilcileri, Çin'de düzenlenen ITES China Fuarı'na katıldı.

Bursa makine sektörü temsilcileri, "Makine Teknolojileri UR-GE Projesi" kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenzhen kentinde düzenlenen ITES China Fuarı'na katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığının destekleriyle yürütülen "3. Makine Teknolojileri UR-GE Projesi" firmaları, Çin'e gitti.

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen ITES China Fuarı'na katılan Bursalı firmalar, küresel pazardaki son teknolojileri yerinde inceleme fırsatı buldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in başkanlığında meclis ve komite üyeleri ile 80'i aşkın firma temsilcisinin yer aldığı heyet, farklı coğrafyalardan katılımcılarla görüşme imkanı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, fuarın, otomasyon teknolojileri ve elektronik açısından son derece belirleyici ve öncelikli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Fuarda üretimlerinin çeşitliliğini artırmak ve rekabet kapasitesini geliştirmek için incelemelerde bulunduklarını aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Bu fuarda hem Çin pazarını analiz etme hem de üretim teknolojileri hakkında bilgi edinme fırsatı bulduk. Çin, yüksek miktarda makine ithalatı yapan ve Amerika, Japonya, Almanya ile İtalya gibi güçlü rakiplerle rekabet ettiğimiz bir pazar. Biz de firmalarımızla birlikte bu pazarda yerimizi güçlendirmek adına sahada incelemeler gerçekleştirdik. Makine UR-GE'si olarak ilk kez Çin'e yönelik bir program düzenledik ve bu ziyaret tüm katılımcılar için oldukça verimli geçti. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle yürüttüğümüz UR-GE projeleriyle üyelerimizin ihracat performansını artırırken yeni pazarlara açılmalarını da sağlıyoruz. Bu çalışmalarla hem sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmayı hem de ülke ihracatına katkı sunmayı hedefliyoruz."

"Farklı iş yapma biçimlerini ve yenilikleri yerinde görüyoruz"

UR-GE üyesi Faruk Önal da Çin pazarına yönelik UR-GE programı kapsamında savunma ve enerji alanında sektöre ve firmalarına neler katabileceklerini araştırmak amacıyla fuara katıldığını belirterek, "BTSO'nun düzenlediği UR-GE programları firmalar için son derece önemli ve faydalı. Mümkün oldukça tüm UR-GE organizasyonlarına katılarak farklı iş yapma biçimlerini ve yenilikleri yerinde görüyoruz. Elde ettiğimiz bu kazanımları Bursa'da firmamızda uygulayarak kendimizi geliştirmeye ve ihracatımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UR-GE üyesi Emre Bahtiyar da BTSO'nun makine UR-GE kümelenmesi sayesinde dünyanın birçok pazarına ulaşabildiklerini vurgulayarak, "Gerçekten güzel bir organizasyon, hepimiz için verimli oldu. Şehrimiz makine sektöründe iyi bir konumda olsa da Çin, maliyetler ve yenilikler açısından ciddi bir rakibimiz. Özellikle yapay zekanın makinelere entegrasyonu konusunda önemli adımlar attıklarını görüyoruz. Biz de bu gelişmeleri yakından takip etmek ve bu alanlarda neler yapabileceğimizi öngörmek adına buradayız." ifadelerini kullandı.

BTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Tülay Kurtul ise fuarda sergilenen yeni teknolojileri yerinde inceleyip Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik fırsatları değerlendirmek amacıyla bu organizasyonda yer aldıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Burada sektörümüz açısından neler yapabileceğimizi görmek ve gelişen teknolojileri yakından takip etmek için kapsamlı incelemelerde bulunuyoruz. Çin pazarına yönelik ilk kez gerçekleştirilen bu UR-GE programı, firmalarımız açısından önemli bir deneyim ve kazanım sağlıyor. Elde ettiğimiz bilgileri ve gözlemleri kendi üretim süreçlerimize yansıtarak daha rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

