Kayseri'de çöpten 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildi - Son Dakika
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Kayseri'de çöpten 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildi

20.04.2022 11:42
Kayseri'de çöpten 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Molu bölgesindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde katı atıklar işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Katı atıkların metan gazına, metan gazının ise elektrik enerjisine dönüştürüldüğü 410 bin metrekare alanda kurulu tesiste, her yıl on binlerce ton katı atık işleniyor ve milyonlarca kilovat elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildiğini, evsel nitelikli katı atık düzenli depolama tesisinde bulunan enerji üretim tesisinin 5,7 megavatlık kurulu gücünü geçen yıl 11,7 megavata çıkardıklarını belirtti.

Tesisin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Bu miktar ile toplam 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyemiz, diğer taraftan 5 milyon metrekare alan üzerinde 80 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında hayvansal atıklardan 4,5 megavat kurulu güce sahip biyogaz tesisinden elektrik üretimi sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de çöpten 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildi
Kayseri'de çöpten 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildi
Kayseri'de çöpten 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildi
Kayseri'de çöpten 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildi

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de çöpten 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretildi - Son Dakika


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