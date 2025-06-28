BYD SEAL U'nun 20. Teslimatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BYD SEAL U'nun 20. Teslimatı Yapıldı

28.06.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BYD SEAL U'nun Türkiye'deki 20 bininci teslimatı gerçekleşti; model, ödüllü D-SUV olarak dikkat çekiyor.

BYD'nin D-SUV segmentindeki modeli SEAL U'nun Türkiye'deki 20 bininci teslimatı, düzenlenen törenle araç sahibine teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD SEAL U, 20 bininci teslimatla birlikte model, markanın Türkiye'deki büyümesine katkı sağlayan araç konumunu pekiştirdi.

SEAL U, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülüne layık görülmüştü.

BYD'nin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli SEAL U, modern tasarımı ve ileri teknolojiyi bir arada sunuyor.

Tam elektrikli SEAL U EV, WLTP normuna göre tek şarjla 500 kilometre karma menziliyle uzun yol sürüşlerini konforlu hale getiriyor. Hızlı şarj desteği sayesinde günlük kullanımda da büyük kolaylık sunan model, aynı zamanda sıfır emisyon değerleriyle çevre dostu ulaşımı temsil ediyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyon SEAL U DM-i ise düşük yakıt tüketimi ve etkileyici menzil kapasitesiyle öne çıkıyor. WLTP normuna göre 4x2 versiyonunun karma sürüş menzili 1080 kilometre iken 4x4 versiyonu ise 870 kilometre karma sürüş menzili sunuyor.

Her iki versiyon da geniş iç hacimleri, konfor odaklı tasarımları ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle hem ailelerin hem de teknoloji meraklısı kullanıcılardan ilgi görüyor.

SEAL U DM-i, güçlü ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Model, 145 kW'lık (197 PS) elektrik motorunu, 72 kW'lık (98 PS) 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motorla birleştirerek toplamda 160 kW (218 PS) sistem gücüne ulaşıyor.

WLTP karma sürüş verilerine göre 1080 kilometreye varan toplam menziliyle, SEAL U DM-i uzun yolculuklar için avantajlı bir seçenek oluşturuyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonda, dış ölçüler korunurken çift motorlu yapı sayesinde sistem gücü 238 kW'a (323 PS) yükseliyor. Bu versiyon, daha dinamik ve çevik bir sürüş sunarken, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşıyor.

SEAL U'nun tamamen elektrikli versiyonu olan BYD SEAL U EV, markanın yenilikçi 87 kWsa kapasiteli Blade Bataryasıyla donatıldı. WLTP karma sürüş ölçümlerine göre 500 kilometre, şehir içi kullanımda ise 674 kilometreye varan menziliyle dikkati çekiyor.

140 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya 28 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. SEAL U EV, 160 kW (218 PS) gücündeki elektrik motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşarak performans ve konforu bir arada sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 20 bininci BYD SEAL U sahibi Zeynep Burcu Gücelioğlu, 20 bininci müşteri olmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.

Gücelioğlu, "Benim için çok gurur ve mutluluk verici bir duygu. BYD'yi tercih ettim, çünkü aracı görür görmez çok beğendim. Fiyat-performans açısından beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. BYD SEAL U modeli içime tam anlamıyla sindi, 'İşte bu benim arabam' dedim. Sahip olduğu teknolojik özellikler ve yeniliklerin bu fiyatla sunulması gerçekten muhteşem." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD SEAL U'nun 20. Teslimatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:37:31. #7.12#
SON DAKİKA: BYD SEAL U'nun 20. Teslimatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.