 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çamaş'ta Kadınlar Tarafından Kurulan Kooperatif ile Doğal Ürün Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi

Çamaş'ta Kadınlar Tarafından Kurulan Kooperatif ile Doğal Ürün Üretimi

Ordu'nun Çamaş ilçesinde kurulan 'Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi' ile kadınlar, koruyucu kullanmadan 160 çeşit doğal ürün üretiyor ve satışını yaparak aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Çamaş\'ta Kadınlar Tarafından Kurulan Kooperatif ile Doğal Ürün Üretimi
16.12.2023 - 14:42,
Abone Ol

Ordu'nun Çamaş ilçesinde kadınlar tarafından kurulan kooperatif ile 160 çeşit doğal ürünün üretimi yapılıyor. Kadınlar koruyucu kullanmadan ürettikleri ürünlerin satışını yaparak, aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Çamaş ilçesinde bir süre önce kurulan 'Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi' ile kadınlar, bölgedeki kadınlardan elde ettikleri tüm ürünler ile çeşitli ürünler hazırlıyor. Sirke, reçel, erişte, el yapımı çorba, turşu, kuru gıdalar gibi toplamda 160 çeşit ürünü hazırlayan kadınlar, satışını ise hem yerinde, hem de internet sitesi üzerinden gerçekleştiriyor.

"Ürünlerimizi ilçemizdeki kadınlardan temin edip, onların da ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Çamaş Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Gelmez, özellikle 'şifa sepeti' adı altında hazırladıkları ürünlere talebin çok olduğunu söyledi. Gelmez, "Burada toplamda 160 çeşit ürünümüz vardı, en çok satılanları sabitledik ve 75 civarında ürünümüz var. Ürünlerimizi dilenirse 'şifa sepeti' şeklinde hazırlayıp, istenirse de her ürünümüzü ayrı hazırlayıp gönderiyoruz. Biz bu işi yaparak ev ekonomimize katkı sağlarken aynı zamanda dolaylı yolda ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluyoruz. Bütün ürünler katma değer sağlayıp raflarımıza kaldırıyoruz ve tüketicimize ulaştırıyoruz. Ürünlerimizi tamamen köydeki kadınlarımızdan elde ediyoruz ve böyle onlara da destek olmuş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kendimiz işleyip kendimiz satıyoruz"

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Fatma Uyar, üretimini kendilerinin yaptığı pekmez, reçel, kahvaltılık sos, turşu gibi ürünleri el emeği ile hazırladıklarını belirterek, "Kuru ürünlerimiz de var, burada kendimiz işliyor ve satışa sunuyoruz. 160 dolayında ürünümüz var" şeklinde konuştu.

"Çikolata ezmesi yerine süt reçeli çok talep görüyor"

Kooperatif üyesi Nurcan Çamaş ise harici olarak şifalı ürünler de hazırladıklarını söyledi. Özellikle ısırganlı tarhana çorbasının çok talep gördüğünü kaydeden Çamaş, "Bunun dışında süt reçelimiz çikolata ezmesi gibi olduğu için özellikle çocuklar için öneriyoruz. Sütümüzü bölgedeki üreticilerimizden temin ediyoruz, hazır süt kullanmıyoruz. Burada 4-5 kadınla birlikte dışarıdan da yardımcı alarak ürünlerimizi tek elden çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çamaş, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çamaş'ta Kadınlar Tarafından Kurulan Kooperatif ile Doğal Ürün Üretimi - Son Dakika


15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40
Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53
Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20
Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53
Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı

Son Dakika
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53 Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20 Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53 Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 15:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çamaş'ta Kadınlar Tarafından Kurulan Kooperatif ile Doğal Ürün Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement