Çamoluk’ta Tarım Projeleri Başarıyla Uygulanıyor

Giresun'un Çamoluk ilçesinde tarımı geliştirmeye yönelik uygulanan projelerde başarı sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle ilçede 240 metrekarelik 5 sera kuruldu.

Aynı yıl Tarımsal Makine Alt Yapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında çapa, silaj makinesi ve gübre serpme makineleri, römork, pulluk, 32'li tekerlekli merdane, 11 ayaklı kültivatör ve 3 bin litrelik su tankeri bölge halkının kullanımına sunuldu.

Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sağlamak üzere modern uygulamaların yaygınlaştırıldığı seralarda, domates, biber, patlıcan, salatalık, lahana, kıvırcık ve benzeri ürünler yetiştirildi. Bölgenin mikro klima iklim özelliklerinden dolayı ürün verimlerinin yüksek olduğu gözlemlendi.

Yüksek tarımsal üretim miktarının yanı sıra üretimin daha da artırılmasına yönelik bölgede seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına karar verilerek, 2026 sera proje planına dahil edildi.

Proje kapsamında alınan alet ve ekipmanlar kullanılarak 77 dekarda Çamoluk şeker kuru fasulyesi, 235 dekarda siyez buğdayı ve 580 dekarda da hububat yetiştiriciliği yapılıyor.

Ayrıca fasulye yetiştiriciliği için 300 dekarda damla sulama sistemi kurulumu gerçekleştirildi.